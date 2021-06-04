Путин: 4 июня 2021 успешно завершена укладка первой нитки "Северного потока-2"

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 4 июня, успешно завершена укладка первой нитки газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Рад сообщить, что именно сегодня, 2.5 часа назад, успешно завершена укладка первой нитки "Северного потока-2"», - заявил российский лидер, отметив, что Россия и в дальнейшем готова реализовать такие проекты с партнерами.

Как уточнил глава государства, немецкая сторона закончила работу по своей части трубопровода, а российская - со своей стороны. «Осталось только приподнять трубы и сварить. Этот маршрут соединит российскую газатранспортную систему и газотранспортную систему Европы», - отметил он.

Напомним, ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено в 2021 году, уточнив, что специалистам осталось проложить всего 100 километров труб. Сегодня, 4 июня, глава австрийской OMV Райнер Зеле, подтвердил сделанный ранее прогноз о завершении строительства трубопровода, отметив, что проект имеет большое экологическое значение. По его словам, команда компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG очень профессиональна и делает все возможное для скорейшего завершения строительства газопровода.