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Экономика4 июня 2021 14:53

Путин предложил продлить льготную ипотеку по ставке 7% до 1 июля 2022

Предельная сумма кредита будет три миллиона рублей
Источник:kp.ru
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку на год, до 1 июля 2022 года для всех российских регионов, но по ставке семь процентов, а предельная сумма кредита будет три миллиона рублей.

«Срок действия программы истекает 1 июля 2022 года. Но она носила антикризисный, а значит временный характер. Но резко обрывать ее нельзя. Поэтому предлагаю продлить программу для всех регионов до 1 июля следующего года. Но чуть-чуть приподнимем ставку», - заявил российский лидер.