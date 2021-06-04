Володин осудил попытки США сделать «Северный поток -2» политическим проектом

Заботы на "Северный потоке-2" планируют завершить в 2021 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что «Северный поток-2» - это экономический проект. Проект, который выгоден и для России, и для Европы.

- Это экономический проект для России. Для европейских стран возможность выгодно получать дешевый газ. Это дает им возможность эффективно развивать свою промышленность, энергетику, другие сферы. И это создание рабочих мест, это развитие любого государства, - отметил спикер.

Он отметил, что позиция США во многом обусловлена там, что они понимают – их сланцевый газ более дорогой, а значит он не выдержит конкуренции.

- Поэтому они используют политику для того, чтобы перечеркнуть экономику, - рассуждает Володин.

Он уверен, что европейским станам нужно, в первую очередь, преследовать свои выгоды, а потом учитывать интересы альянсов.

- Необходимо думать о своих гражданах, о суверенитете своих стран. Потому что в данной ситуации это наглядный пример, когда страдают и население, и экономика, и в итоге суверенитет государств европейских стран, - цитирует RT слова Вячеслава Володина.