Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика4 июня 2021 15:15

Путин назвал чушью то, что Россию не касаются климатические проблемы

Президент РФ добавил, что в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть ниже, чем в Европе
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Владимир Путин назвал чушью то, что Россию не касаются климатические проблемы

Владимир Путин назвал чушью то, что Россию не касаются климатические проблемы

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал "чушью, мифом и откровенным передергиванием" разговоры о том, что Россию не касаются проблемы изменения климата. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава государства добавил, что в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен стать ниже, чем в странах Европы.

По мнению Владимира Путина, переход к углеродной нейтральности и зеленым технологиям не должен превращаться в механизм конкурентной борьбы и сдерживания отдельных стран.

Президент РФ Владимир Путин на онлайн-саммите по климату, 22 апреля, назвал договоренности по линии ООН надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов.Он подчеркнул, что от успеха этих усилий во многом зависит судьба всей планеты, перспективы развития каждой страны, а также благополучие и качество жизни людей.