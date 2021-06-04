Путин: России надо двигаться в направлении приватизации

Владимир Путин заявил, что России надо двигаться в направлении приватизации Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин считает, что РФ надо двигаться в направлении приватизации.

- Мы прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что мы должны двигаться в направлении приватизации и дальше. Мы это и делаем, — сказал Путин.

Глава государства привел в пример иностранных акционеров Сбера. Он добавил, что во всем мире в кризисные времена доля государства в экономике растет, а после стабилизации ситуации растет количество частного бизнеса.

Путин отметил, что процесс приватизации в России происходит аккуратно, с учетом конъюктуры рынка. Сейчас цель РФ — развитие рыночных отношений и поддержка бизнеса, заключил президент.

Ранее Владимир Путин на встрече с главами думских фракций заявлял, что сама по себе приватизация ради приватизации неприемлема.Как подчеркнул глава государства, приватизация должна быть выгодна для экономики, в том числе должна улучшать структуру экономики.