Захарова: завершение прокладки первой нитки «Северного потока - 2» станет благом для стран Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завершение прокладки труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» станет благом для государств-участников данного проекта. Об этом в пятницу, 4 июня, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале.

- Не буду скрывать, что новость о завершении строительства долгожданная. Всем злопыхателям назло, кто-то добавит. Но я добавлю другое: не назло кому-то, как считают в США, а на благо нашей страны и других стран-участников, - написала дипломат.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня российский президент Владимир Путин, открывая пленарное заседание Петербургского международного экономического форума, сообщил об успешном завершение прокладки труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2». Как уточнил глава государства, немецкая сторона закончила работу по своей части трубопровода, а российская - со своей стороны.