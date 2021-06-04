Киев пообещал «сделать больно» Белоруссии, если Протасевича допросит ЛНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина примет «болезненные меры» в отношении Белоруссии и президента республики Александра Лукашенко, если Роман Протасевич будет допрошен представителями Луганской народной республики. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

- Будет больно Белоруссии и Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и государствами, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Не хочется озвучивать каких-либо угроз. Просто скажу, что есть вещи, которые мы не прощаем, и неуважение территориальной целостности страны является одной из них, - заявил он в эфире телеканала «1+1».

Глава украинского МИД добавил, что в настоящее время контакты между государствами происходят лишь на уровне посольств.

Накануне Генпрокуратура ЛНР обратилась к Белоруссии с просьбой предоставить задержанного в этой стране Протасевича для проведения следственного эксперимента.