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Политика4 июня 2021 15:57

Путин предложил не согласовывать с ФАС слияния и поглощения на сумму менее 800 млн рублей

Также глава государства призвал освободить малый и средний бизнес от излишнего антимонопольного контроля
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин предложил освободить малый и средний бизнес от излишнего антимонопольного контроля

Владимир Путин предложил освободить малый и средний бизнес от излишнего антимонопольного контроля

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предложил освободить малый и средний бизнес от излишнего антимонопольного контроля.

Он напомнил, что сейчас антимонопольный контроль охватывает все организации с выручкой выше 400 миллионов рублей в год.

- Предлагаю поднять эту планку вдвое - до 800 млн рублей, тем самым избавить большое число растущих компаний от обременительных лишних отчетов и бумаг, — сказал Путин.

Глава государства предложил установить такой же порог контроля сделок по слиянию и поглощению. То есть если сумма сделки не превышает 800 миллионов рублей, то ее не надо согласовывать с ФАС. Также президент призвал избавить малый и средний бизнес от излишнего антимонопольного контроля.

В апреле 2021 года Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) представить доклад о результатах проверки обоснованности роста цен на недвижимость в каждом регионе страны.