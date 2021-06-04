Путин ответил на слова Зеленского о роли газопровода через Украину: «У нас нет обязанности всех кормить» Фото: REUTERS

У России нет обязанности всех кормить. Так прокомментировал российский президент Владимир Путин слова украинского лидера Владимира Зеленского о роли газопровода через Украину. Об этом глава государства заявил в пятницу, 4 июня, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

- Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая - всех кормить что ли?, - подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что Россия прокачивала бы через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия. Российский лидер также отметил, что Украина сама испортила отношения с нашим государством.

Как писал сайт kp.ru, российские президент на ПМЭФ сказал также, что «Северный поток – 2» является исключительно экономическим и коммерческим проектом, поэтому не влечет никаких политических рисков.