Путин: вторая нитка «Северного потока – 2» будет достроена в течение 1,5-2 месяцев

Президент России заявил, что вторая нитка "Северного потока - 2" будет полностью завершена в течение 1,5-2 месяцев. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что вторая нитка "Северного потока - 2" будет полностью завершена в течение 1,5-2 месяцев.

По словам президента, строительство газопровода не несет рисков для участников проекта.

«В течение полутора-двух месяцев. Двух, скорее всего, будет закончена, надеюсь, и вторая нитка на 27,5 млн (кубометров)», – сказал Путин.

Сегодня Путин сообщил об успешном завершении прокладки труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2».

Как писал сайт kp.ru, выступая на ПМЭФ-2021, российский лидер заявил, что политических рисков проект «Северный поток – 2» не несет и является экономически целесообразным. «Это значит, что конечный потребитель будет газ получать дешевле. Наши партнеры борются за свои национальные интересы. Проект должен быть реализован», – подчеркнул президент.