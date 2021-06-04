Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 июня 2021 16:15

В Липецкой области запланирована масштабная модернизация систем обеспечения водой и канализации

Глава региона Игорь Артамонов на Петербургском международном экономическом форуме договорился с Внешэкономбанком и Росводоканалом о реализации проектов государственно-частного партнёрства по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: липецкаяобласть.рф

Фото: липецкаяобласть.рф

Руководитель области убежден, что каждый житель региона должен иметь доступ к качественной питьевой воде, а уровень жизни липчан и состояние окружающей среды соответствовали лучшим мировым стандартам.

Для реализации проектов масштабной модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения будут привлечены частные инвестиции. В результате планируется повысить качество предоставляемых липчанам услуг, создать комфортную городскую среду и улучшить состояние экологии за счёт внедрения передовых технологий производства.

«В настоящий момент мы вместе с ВЭБ.РФ и Росводоканалом работаем над проектом модернизации систем водоснабжения и водоотведения Липецка, формируя общие отраслевые подходы, которые в дальнейшем можно было бы применить в других муниципальных образованиях Липецкой области. Это позволит вывести качество услуг для населения на принципиально новый уровень, а также поддержать перспективное строительство в области в части обеспечения коммунальной инфраструктурой», – рассказал липецкий губернатор Игорь Артамонов о сути намерений областных властей.