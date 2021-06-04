В Липецкой области запланирована масштабная модернизация систем обеспечения водой и канализации

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Руководитель области убежден, что каждый житель региона должен иметь доступ к качественной питьевой воде, а уровень жизни липчан и состояние окружающей среды соответствовали лучшим мировым стандартам.

Для реализации проектов масштабной модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения будут привлечены частные инвестиции. В результате планируется повысить качество предоставляемых липчанам услуг, создать комфортную городскую среду и улучшить состояние экологии за счёт внедрения передовых технологий производства.

«В настоящий момент мы вместе с ВЭБ.РФ и Росводоканалом работаем над проектом модернизации систем водоснабжения и водоотведения Липецка, формируя общие отраслевые подходы, которые в дальнейшем можно было бы применить в других муниципальных образованиях Липецкой области. Это позволит вывести качество услуг для населения на принципиально новый уровень, а также поддержать перспективное строительство в области в части обеспечения коммунальной инфраструктурой», – рассказал липецкий губернатор Игорь Артамонов о сути намерений областных властей.