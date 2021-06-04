Путин об отношениях Украины с Россией: Сами все своими руками сломали

Владимир Путин завил, что Украина сама испортила отношения с Россией Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама испортила отношения с РФ. Он отметил, что тут "дело даже не в политике".

- Мы же в свое время подписали с Украиной меморандум - я, Шредер и Кучма. Что мы идем к созданию консорциума, все остается в собственности государства. Потом пришел Ющенко и все в корзину. А в 2008 году начались скандалы. Дело не в армии, которую не на что содержать Украине. Сейчас они получают от нас 1,5 миллиарда долларов. Но получали бы 3,4,5. Сами все своими руками сломали, — отметил глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что у России нет обязанности всех кормить. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о роли газопровода через Украину.Президент отметил, что Россия прокачивала бы через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия.