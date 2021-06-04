В Ленинградской области можно будет ездить по карте «Тройка»

Подпись к фото: Карта «Тройка» начнет действовать в Ленинградской области уже в 2021 году. Фото: Андрей АБРАМОВ

Проезд на пассажирском транспорте по Ленинградской области можно будет оплачивать картой «Тройка». Соглашение о начале реализации проекта 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали глава региона Александр Дрозденко и мэр Москвы Сергей Собянин. Предполагается, что самая популярная транспортная карта столицы начнет внедряться в Ленинградской области уже в 2021 году.

- Карта «Тройка» предоставит ряд преимуществ: удобные способы оплаты проезда для жителей Ленинградской области, снижение времени обработки платежей перевозчиками и прозрачность совершаемых оплат проезда, - рассказал губернатор Александр Дрозденко. - Коллеги из Москвы будут нашими партнерами в вопросах внедрения современных цифровых сервисов на пассажирском транспорте.

Карта «Тройка» как единый билетный носитель для Москвы и Ленинградской области станет удобным способом оплаты проезда и для москвичей, и для ленинградцев. Московское правительство поделится с администрацией Ленинградской области проверенными решениями по запуску современных цифровых сервисов на пассажирском транспорте. Использование «Тройки» позволит региону предоставлять более выгодные тарифы и систему скидок, анализировать передвижение пассажиров в режиме онлайн и оперативно настраивать сеть маршрутов. Реализация проекта пройдет в десять этапов и завершится до 30 декабря 2021 года.

В Москве пополняемая карта «Тройка» действует с 2013 года. С ее помощью можно оплачивать проезд на всех видах общественного транспорта, а также рассчитываться за поездки на поездах пригородного сообщения. «Тройка» является основным и самым удобным способом оплаты проезда на общественном транспорте столицы. По ней можно не только проехать на метро или в автобусе, но и пройти в музеи и на катки, получить бонусы в кафе и магазинах. Сейчас карты «Тройка» помимо Москвы действуют в Московской, Тульской и Ярославской областях, Пермском крае, Ульяновске и Комсомольске-на-Амуре.