Путин призвал помочь регионам России, где есть проблемы с инвестициями Фото: REUTERS

Необходимо помочь регионам России, в которых наблюдаются проблемы с привлечением инвестиций. Нужно помочь внедрить в данные субъекты страны лучшие практики. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил российский президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

- Мы будем системно помогать российским регионам в улучшении деловой среды. Я прошу кабинет министров сделать особый акцент на поддержке тех регионов страны, где пока есть проблемы с привлечением инвестиций. Необходимо помочь им внедрить лучшие управленческие практики, поднять уровень и качество работы с инвесторами, - отметил российский лидер в ходе пленарного заседания.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин на ПМЭФ сегодня также сказал, что мировая экономика в настоящее время возвращается к нормальной жизни, а рост глобального ВВП будет максимальным с 70-х годов минувшего века.