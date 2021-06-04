Владимир Путин рассказал, как России можно работать с недружественными странами Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин рассказал, как РФ можно работать со странами, попавшими в список недружественных.

- С помощью работы с теми людьми, которые не считают нас своими врагами. Делегация из США всегда была представительной. Это показательно. Поэтому вот - с опорой на тех людей, у которых достаточно здравого смысла, чтобы выстраивать отношения в позитивном ключе, — сказал Путин.

Он добавил, что привлекать инвестиции из недружественных стран можно с помощью граждан, которые не считают Россию своим врагом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что только равноправный диалог на основе уважения и закона поможет избежать попадания в список недружественных стран РФ. Дальше корректировка может быть индивидуальной: это могут быть отношения партнерства, союзничества и другие виды взаимоотношений, отметила она.