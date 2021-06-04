Президент отнес Самарскую область к лидерам инвестразвития

Владимир Путин отметил усилия властей Самарской области по привлечению инвесторов Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, назвал Самарскую область одним из лидеров по инвестиционной активности. Глава России отметил, насколько важны усилия всех субъектов РФ в условиях мирового испытания COVID. И подчеркнул, насколько важна их работа по привлечению инвесторов реально интересными и важными проектами.

Это уже второй форум подряд, на котором Владимир Путин упоминает Самарскую область. В 2019 году они отметил впечатляющую динамику роста инвестпривлекательности региона.

Ранее стало известно, что Самарская область заняла восьмое место в инвестрейтинге Агентства стратегических инициатив. Это данные по итогам 2020 года. Еще в 2017 году регион был всего лишь на 65 месте, так что результат выглядит действительно потрясающим. Напомним, что системная работа по созданию привлекательных условий для ведения бизнеса и привлечения инвесторов началась в области с первого дня работы Дмитрия Азарова на посту Главы региона и является частью стратегии лидерства, которая уже дает свои плоды.