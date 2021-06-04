Путин назвал главные проблемы России: инфляция и «припавший» рынок труда Фото: REUTERS

Две главные задачи, которые предстоит решить России – это инфляция и проблемы на «припавшем» рынке труда, сказал президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2021.

Как заявил глава государства, безработица в стране сейчас составляет 5,2%. Он отметил, что этот показатель необходимо восстановить минимум до 4,7%, то есть так, как было до пандемии коронавируса.

Как сообщал сайт kp.ru, Путин поручил правительству усилить программы по содействию трудоустройству в тех регионах, где безработица ощущается особенно остро.

В апреле 2021 года Путин заявлял, что рынок труда в России до конца не восстановлен, безработица выше докризисного уровня, а доходы в стране упали.

Ранее глава государства оценил ситуацию с безработицей в России в условиях пандемии, сказав, что ее уровень небольшой. Тогда же он дал кабинету министров поручение выйти на докризисный уровень.