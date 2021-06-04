Путин - о темпах вакцинации в России: Заставлять не будем, но стимулировать надо

Владимир Путин сообщил, что россиян не будут заставлять вакцинироваться от коронавируса Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что россиян не будут заставлять вакцинироваться от коронавирусной инфекции, но стимулировать делать прививку надо.

- У нас и от гриппа не все прививаются. Ну, это такой общий настрой. Мы готовы обеспечить всех, кто хочет. Стимулировать - можно и нужно. Во многих странах тем, кто вакцинируется, уже и пиво наливают. Но надо действовать цивилизованными способами. Важно - разъяснить безопасность, нужно работать над собой, — сказал российский президент.

Ранее Владимир Путин сообщил, что сам прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции и призвал россиян тоже сделать прививки.Российский лидер отметил, что вакцинация — "чрезвычайно важная вещь", и правительство России много раз это подчеркивало. Путин добавил, что сам пытается как-то "поддержать процесс" достижение необходимых результатов вакцинации населения России.