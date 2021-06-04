Путин: Я плевать хотел на то, что меня где-то заблокируют

Президент России Владимир Путин высказался о своем отношении к блокировке в социальных сетях.

Глава государства заявил, что для него гораздо важнее иметь доверие российского народа к нему как к президенту. «Я плевать хотел на то, что меня кто-то где-то заблокирует», – сказал президент, комментируя возможную блокировку сайта Кремля в связи с оценками Москвы беспорядков в Капитолии.

4 июня 2021 года Путин очно принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. ПМЭФ, который проходит в культурной столице РФ с 3 по 5 июня, стал первым масштабным деловым мероприятием в России и мире за время пандемии коронавируса.

Среди приглашенных иностранных лидеров - эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц, которые приняли участие в заседании в режиме видео-конференц-связи.