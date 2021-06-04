Путин рассказал, чему научила пандемия коронавируса Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подводя итоги во время выступления на ПМЭФ рассказал, чему научила пандемия коронавируса научила все человечество.

По его мнению, прежде всего вирус показал уязвимость в некоторых сферах. Глава государства также добавил, что высшей ценностью является здоровье и человеческое общение.

- Во-первых, пандемия показала нам насколько мы уязвимы. Второе - мы осознали роль и значение науки, значимость объединения и преодоления кризисов. Пандемия подтолкнула то, что будет определять прогресс в ближайшее время. Но самое главное заключается в том, что мы осознали, что является высшей ценностью - здоровье и человеческое общение. <...>. Исходя из этого мы должны и дальше строить нашу жизнь в ближайшем будущем и на отдаленной перспективе, - сказал президент РФ.

В общей сложности заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина длилось 2 часа 56 минут. Ранее российский лидер заявлял, что россиян не будут заставлять вакцинироваться от коронавирусной инфекции, однако он отметил необходимость стимулировать граждан делать прививку для сохранения здоровья.