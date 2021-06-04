Александар Вучич поблагодарил РФ и Путина за производство вакцины "Спутник V" в Cербии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и РФ за производство вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Сербии.

- Я горд тем фактом, что нам удалось сделать эту работу. Благодарю Российскую Федерацию и президента Путина за усилия, мы и далее продолжим эти усилия, — сказал Вучич в своем обращении к народу.

Он добавил, что скоро Сербия начнет строить фабрику по производству вакцин совместно с китайскими партнерами.

Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение вакцины «Спутник V» в конце прошлого года. Представитель фармрегулятора Павле Делич сообщил, что в стране появились все необходимые условия для иммунизации. Он также заявил, что российский препарат соответствует всем требованиям и подзаконным актам. Напомним, вакцинация против коронавируса российской вакциной «Спутник V» началась в Сербии 6 января.