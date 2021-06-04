В Минтруде назвали даты майских праздников на 2022 год Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2022 году граждане в России буду отдыхать в майские праздники в перерывом. Минтруд РФ опубликовал проект постановления правительства России о переносе выходных дней в следующем.

Так, в ведомстве предложили утвердить майские праздники с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая 2022 года. Соответствующий документ размещен на федпортале проектов нормативных правовых актов.

- В 2022 году будут следующие дни отдыха: <...> с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, - говорится в проекте постановления.

Ранее сообщалось, что новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся для граждан 10 дней. В связи с этим россияне будут отдыхать с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

- На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней - к 31 декабря добавится 9 дней в январе <...> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим, - рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков.