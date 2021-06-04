Путин прокомментировал критику Дерипаски в сторону Центробанка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин прокомментировал пост миллиардера Олега Дерипаски, раскритиковавшего Центробанк за повышение ключевой ставки.

Российский лидер отметил, что действия ЦБ – адекватная реакция на изменения в мировой экономике, и Дерипаска не может об этом не знать. Как подчеркнул Путин, каждый бизнесмен желает получить дешевый кредит, а Центробанк обязан следить за макроэкономической ситуацией.

«Он вынужден реагировать на изменения, в том числе сжимая ликвидность. Олег Владимирович это знает – он опытный бизнесмен и достаточно успешный», – сказал Путин.

Ранее Дерипаска в своих соцсетях упрекал Центробанк за повышение ключевой ставки, заявляя, что политика регулятора не дает развиваться бизнесу и способствует стагнации экономики.

Напомним, в марте 2021 года в ходе очередного заседания совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике было принято решение поднять ключевую ставку с 4,25% до 4,5%. Впервые с начала кризиса ЦБ пошел на повышение. На следующем заседании регулятора в апреле 2021 года ключевую ставку подняли сразу на 0,5% до 5%. Это было сделано из-за резкого роста цен в стране.