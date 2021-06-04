Мурашко: Первыми доступ к платной вакцинации от коронавируса получат иностранцы, работающие в РФ

Михаил Мурашко сообщил, что первыми доступ к платной вакцинации от коронавируса получат иностранцы, работающие в РФ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что первыми платно вакцинироваться от коронавируса смогут те иностранцы, которые работают в России.

- Те иностранцы, которые работают в стране, — сказал Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что иностранным гражданам будет предложено сделать прививку вакциной "Спутник Лайт".

Напомним, однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" была разработана и зарегистрирована в России в начале мая текущего года учеными центра имени Гамалеи. Эффективность препарата составляет 79,4 процента, что выше, чем у многих вакцин, требующих две прививки.

Ранее российский президент Владимир Путин попросил правительство, регионы и представителей бизнеса страны отработать вопросы вакцинации приезжающих на территорию России мигрантов. Он отметил, что много таких специалистов заняты в области торговли.