Обвинения в том, что российские хакеры якобы атаковала мясокомбинаты в США, нелепы и смешны, заявил президент Владимир Путин.

Как отметил глава государства, думающие люди понимают, что Россия не имеет злых намерений по отношению к кому-либо. По словам Путина, он слышал об атаках на «какой-то мясокомбинат», но обвинять в этом Россию – это «чушь какая-то».

Сайт kp.ru, что компания JBS, занимающаяся производством мяса и мясных продуктов, была подвергнута кибератаке. В случившемся обвинили российских хакеров. Сообщалось, компьютерные системы компании, работающие с заводами в Северной Америке и Австралии, подверглись мощной хакерской атаке, в результате чего была приостановлена работа девяти перерабатывающих фабрик в США, одной в Канаде, а также прекратили забой скота в Австралии.

В ФБР кибератаку на компанию JBS связали с преступными сервисам REvil и Sodinokibi.