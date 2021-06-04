Пушков посоветовал Украине и Польше "сушить весла" после слов Путина о "Северном потоке – 2"

Алексей Пушков посоветовал Украине и Польше "сушить весла" после слов Владимира Путина о "Северном потоке – 2" Фото: Иван МАКЕЕВ

Сенатор Алексей Пушков призвал Киев и Варшаву "сушить весла" после слов президента России Владимира Путина о завершении строительства первой нитки газопровода "Северный поток – 2".

- Проект уже не остановить. В Киеве и Варшаве могут сушить весла, — написал Пушков у себя в Twitter.

По его мнению, сейчас Польша, Литва и Украина находятся в отчаянии, бешенстве и трауре. Пушков заявил, что в этих трех странах "дружно предаются скорби, осуждают США и вынашивают планы мести, которым, скорее всего, не суждено будет сбыться".

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что для начала поставок газа по первой нитке "Северного потока – 2" нужно дней десять. Глава государства пояснил, что линейная работа завершена, и теперь требуется несколько дней на стыковку труб немецкой и российской стороны.