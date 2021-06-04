Lada Granta стала самой продаваемой машиной в России в мае 2021 года

Lada Granta стала самой продаваемой машиной по итогам мая. Фото: сайт производителя

Названы самые продаваемые машины в России по итогам мая 2021 года. В лидерах списка оказалась отечественная Lada Granta.

В последний весенний месяц было продано 12 829 автомобилей. Это на 124% больше, чем годом ранее.

Второе место в рейтинге тоже принадлежит российскому автопрому – на продажи Lada Vesta пришлось 10050 моделей. Это на 134% больше, чем в 2020 году.

Третье место у Kia Rio - 6682 машины. Прирост составил 82,8%.

Четвертая строчка у Hyundai Solaris (6232 ед., +223%), а пятая позиция за Lada Niva (6169 ед., +124%).

В десятку самых популярных вошли Hyundai Creta (5717 ед., +76,2%), Volkswagen Polo (5102 ед., +136%), Lada Largus (4864 ед., +145%), Skoda Rapid нового поколения (4469 ед., +1868%) и Renault Duster (3784 ед., +157%).

Рейтинг был составлен Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), сообщает газета «Известия».