Адвокат встретился с задержанной в Минске россиянкой Сапегой

Адвокат встретился с задержанной в Минске россиянкой Софией Сапегой Фото: REUTERS

Задержанную в Минске и находящуюся в СИЗО КГБ Белоруссии гражданку России Софию Сапегу посетил адвокат.

- Сегодня состоялась очередная встреча адвоката с Софией. О ходе встречи и состоянии девушки проинформированы родные, — приводит слова юриста Александра Филановича ТАСС.

Адвокат добавил, что не может раскрыть подробности диалога с девушкой из-за подписки о неразглашении. Однако отец Сапеги Сергей Дудич, ссылаясь на слова Филановича, сообщил, что россиянка чувствует себя нормально и ни на что не жалуется.

Как писал сайт kp.ru, Софию Сапегу задержали в минском аэропорту 23 мая после экстренной посадки борта ирландской авиакомпании Ryanair. Позже россиянка призналась, что была редактором запрещенного в Белоруссии Телеграм-канала.

Ранее появилась информация, что защита Софии Сапеги готовит новую жалобу на ее задержание. Также адвокатами готовится обжалование избранной в отношении нее меры пресечения.