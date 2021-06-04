Российский МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил 4 июня 2021 года самолет-разведчик ВВС США Р-8А «Посейдон» над акваторией Баренцева моря, сообщает пресс-служба Северного флота.

«Для опознавания воздушной цели и недопущении нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж идентифицировал цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС США и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», – сказано в сообщении.

МиГ-31 выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами. Граница России американским разведчиком нарушена не была, отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, 27 мая 2021 года Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет норвежских военно-воздушных сил над Баренцевым морем.

Аналогичный случай произошел 26 мая 2021 года. Тогда МиГ-31 также сопроводил в среду самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Государственные границы России не были нарушены.

В начале мая этого года истребитель МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик США над Чукотским морем.