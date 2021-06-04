Задержанную в Париже теннисистку Сизикову освободили из-под стражи

Задержанную в Париже теннисистку Яну Сизикову освободили из-под стражи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Задержанная в Париже после матча на теннисном турнире "Ролан Гаррос" россиянка Яна Сизикова освобождена из-под стражи. Об этом сообщили в парижской прокуратуре.

- Теннисистка, задержанная вчера, была освобождена в конце дня. Следствие продолжается, — цитирует сообщение прокуратуры столицы Франции РИА Новости.

Напомним, 4 июня появилась информация, что российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже по подозрению в "умышленном проигрыше" на турнире "Ролан Гаррос". Россиянка была задержана вечером в минувший четверг, 3 мая, когда она выходила с сеанса массажа после матча Открытого чемпионата Франции. В номере отеля, где остановилась теннисистка, произвели обыски. Уточняется, что российская теннисистка стала фигуранткой расследования Tennis Integrity Unit, связанного с подозрительными ставками.