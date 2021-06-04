Чемпионат мира по волейболу среди мужчин в 2022 году пройдет в России Роман Кручинин/ТАСС

Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила, что чемпионат мира 2022 года среди мужчин состоится в России.

Как сказано на сайте FIVB, федерация принимает к сведению рекомендации всемирного антидопингового агентства (WADA) о запрете российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях, а России принимать чемпионаты мира, а также Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет. Тем не менее объем подготовки к турниру не позволяет перенести его в другое место, отметили в федерации.

Напомним Международный спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях в течение двух лет – до 16 декабря 2022 года.

Кроме того, в связи с санкциями WADA российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны, а также гимна до декабря 2022 года. В январе текущего года комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила использовать вместо национального гимна на Играх песню «Катюша», но CAS отклонил это предложение.