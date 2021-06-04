Собянин: власти Москвы не будут поощрять привившихся от коронавируса пивом

Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы не будут поощрять привившихся от коронавируса пивом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти не будут поощрять привившихся от коронавирусной инфекции пивом.

- Во время прививки пиво пить нельзя, — сказал Собянин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Вопрос является отсылкой на слова президента России Владимира Путина во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Глава государства сообщил, что россиян не будут заставлять вакцинироваться от коронавирусной инфекции, но стимулировать делать прививку надо. Путин отметил, что во многих странах привившимся наливают пиво, но подчеркнул, что в России надо действовать "цивилизованными способами".

Ранее Сергей Собянин предположил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в столице будет достигнут к осени 2021 года. Он отметил, что в столице остались профилактические меры, а все остальное власти города уже отменили.