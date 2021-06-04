Белый дом: Россия будет в центре внимания дискуссий на саммите НАТО Егор Алеев/ТАСС

Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоат заявила, что тема России будет одной из ключевых на предстоящем 14 июня саммите НАТО.

На встрече союзники обсудят меры реагирования на «существующие и новые угрозы», сказала она на видеоконференции Центра за новую американскую безопасность. Слоат подчеркнула, что Россия будет в центре внимания этих дискуссий.

Вместе с тем, как отметила представитель Белого дома, Вашингтон по-прежнему придерживается мнения, что президенты России и США должны напрямую обсуждать отношения двух стран. Соединенные Штаты подтверждают свою приверженность «стабильности и предсказуемости» в диалоге с Москвой, подчеркнула Слоат.

Как писал сайт kp.ru, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении сдерживать военное могущество России. Он обвинил Москву в агрессивном поведении за рубежом и указал на «ракетную угрозу со стороны России». Также генсек НАТО заявил, что враждебные действия со стороны России носят не только военный характер: кибернападения, экономические действия, дезинформация.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что действия Запада разрушают систему безопасности в мире и вынуждают Москву принять меры адекватного противодействия. По его словам, до 20 новых соединений и воинских частей появятся в Западном военном округе России в ответ на действия НАТО во главе США.

Напомним, 16 июня в Женеве состоится встреча президентов России и США. Сайт kp.ru разбирался, стоит ли ждать от Вашингтона руки дружбы.