Facebook разрешит Трампу разблокировать свои аккаунты через два года

Соцсеть Facebook разрешит Дональду Трампу разблокировать свои аккаунты через два года Фото: REUTERS

Руководство социальной сети Facebook пересмотрело свое решение о бессрочной блокировке аккаунтов бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Политик сможет разблокировать свои аккаунты через два года, но при соблюдении определенных условий.

Как сообщили в соцсети, такое решение было принято после критики наблюдательного совета компании Facebook перманентной блокировки.

- Мы приостанавливаем (работу) его аккаунтов на два года, отсчет начинается с 7 января этого года, — гласит текст пресс-релиза компании.

В социальной сети отметили, что не будут делать исключений из правил для политических деятелей при публикации постов.

Ранее сообщалось, что администрация любимой социальной сети Дональда Трампа навсегда закрыла ему доступ к его аккаунту в Twitter. В заявлении руководства соцсети говорится, что такое решение было принято "из-за опасности нового подстрекательства к насилию".