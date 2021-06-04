Минтруд показал, как выглядит проект календаря праздников на 2022 год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство труда России опубликовало проект календаря праздников в 2022 году.

- Проектом постановления предлагается выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями в соответствии с частью второй статьи 112 Кодекса, перенести на 3 мая и 10 мая соответственно, — говорится в пояснительной записке ведомства.

Согласно проекту календаря, в новогодние каникулы россияне будут отдыхать с 31 декабря по 9 января. Также праздничным будет День защитника Отечества 23 февраля. В честь Международного женского дня праздничными будут дни с 6 по 8 марта.

Майские праздничные дни в следующем году будут распределены так — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Также россияне будут отдыхать с 11 по 13 июня, а также с 4 по 6 ноября.

Ранее Министр труда РФ Антон Котяков оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели в стране. Это, по мнению министра, должен решать работодатель. Сегодня у любого работодателя есть возможность с помощью дистанционной занятости уладить этот вопрос, сообщил Котяков.