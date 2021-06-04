Компании NASA и Роскосмос договорились продлить работу МКС до 2030 года Фото: пресс-служба Роскосмоса

Новый глава NASA Билл Нельсон в ходе переговоров с руководителем "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным рассказал о намерении продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2030 года.

- В ходе беседы глава НАСА позитивно оценил двустороннее взаимодействие в космосе, которое началось со стыковки в рамках программы Союз-Аполлон в 1975 году, а также заявил о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года, — говорится в сообщении госкорпорации.

Дмитрий Рогозин согласился с планами американской стороны и сообщил о планах по развитию российского сегмента станции.

Ранее Билл Нельсон принял приглашение Дмитрия Рогозина приехать в Россию. Руководители договорились об активизации переговоров по всем направлениям, в том числе в формате личных встреч. В частности, до конца июня 2021 года запланированы российско-американские переговоры на экспертном уровне.