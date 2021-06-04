Турция обнаружила новое газовое месторождение в Черном море объемом 135 млрд кубометров

Эрдоган заявил, что Турция обнаружила новое газовое месторождение объемом 135 млрд кубометров Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что судно страны обнаружило новое газовое месторождение в Черном море.

- Наше буровое судно "Фатих" обнаружило новое месторождение природного газа объемом 135 млрд кубометров в скважине "Амасра-1" на участке "Сакарья" в Черном море, — сообщил турецкий президент в эфире местного телеканала.

Теперь объем обнаруженных Турцией газовых месторождений в Черном море составляет 540 миллиардов кубометров.

В октябре прошлого года Реджеп Тайип Эрдоган при посещении бурового судна Fatih сообщил, что Турция обнаружила в Черном море месторождение природного газа. Объем найденного запаса составляет порядка 85 миллиардов кубометров. А в августе команда специалистов Fatih нашла 320 миллиардов кубометров газа в Черном море. В истории страны это месторождение голубого топлива является одним из самых крупнейших по своему объему.