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Политика4 июня 2021 21:50

Путин и Вучич запустили производство вакцины "Спутник V" в Сербии

Сербия стала первой европейской европы, где начали производить российский препарат
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин и Александр Вучич запустили производство вакцины "Спутник V" в Сербии

Владимир Путин и Александр Вучич запустили производство вакцины "Спутник V" в Сербии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский президент Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич запустили производство российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Сербии.

- Для меня большая честь запустить производство вакцины "Спутник V" в Сербии, — сказал сербский президент на русском языке.

Директор института "Торлак" доктор Вера Стоилькович сообщила, что Сербия стала одной из первых стран, где начали использовать "Спутник V" для вакцинации населения, и первой страной в Европе, где запущено производство российского препарата. После этого она нажала на кнопку старта.

Ранее Александр Вучич поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и РФ за производство вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Сербии. Он добавил, что скоро Сербия начнет строить фабрику по производству вакцин совместно с китайскими партнерами.