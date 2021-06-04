Минобороны в "Авангарде" проведет для школьников "Курс молодого бойца"

ковья Минобороны открыло начальные военные сборы в летнем лагере центра "Авангард". Старшеклассники, получат навыки управления военными дронами, стрелять и маршировать Фото: Олег УКЛАДОВ

Для школьников Москвы и Подмосковья Минобороны открыло начальные военные сборы в летнем лагере центра "Авангард". Старшеклассники, получат навыки управления военными дронами, стрелять и маршировать, попробуют на тренажере прыжки с парашютом.

- Как мальчики, так и девочки, окончившие девятые и десятые классы общеобразовательных школ, пройдут в летнем лагере "Курс молодого бойца". Курс включает строевую, медицинскую, физическую подготовку, отработку навыков стрельбы в мультимедийном, пневматическом и практическом тирах, сборку и разборку автоматов, командные испытания, управление автомобильной техникой и беспилотниками, тренировку на симуляторе прыжка с парашютом и другие дисциплины, - завила директор центра "Авангард" Дарья Борисова.

Кроме начальной военной подготовки, школьники примут участие в творческих и деловых ивентах, встретятся с олимпийскими чемпионами, пообщаются с известными личностями, которые расскажут им о службе в армии.

В это время в подмосковной Кубинке для школьников открылась пятая смена в "Лагере настоящих героев".

- Надеюсь, что участие в пятом юбилейном сезоне "Лагеря настоящих героев" станет для Вас одной из ступенек на пути беззаветного служения Отечеству. Выражаю уверенность в том, что полученные практические

навыки и теоретические знания помогут вам сделать правильный жизненный выбор, стать достойными гражданами России, - обратился к детям замминистра обороны России Андрей Картаполов.

В Московской области проект успешно функционирует с 2017 года. За этот период в лагере отдохнуло более 8 тысяч детей. Изначально лагерь был рассчитан только на мальчиков, но со временем были добавлены смены для девочек, которые пользуются большим успехом.

В период летних каникул со 2 июня по 30 августа 2021 года в лагере пройдет 7 тематических смен (5 смен для мальчиков и 2 для девочек), где отдохнут 2100 детей. Каждая смена имеет свою тематику: школа спецназа, школа военно-полевых медиков, школа выживания, школа РХБЗ, школа военных инженеров.

По инициативе Минобороны детские военно-патриотические лагеря открыты также в Санкт-Петербурге.