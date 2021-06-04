Песков: вакцинация иностранцев в России начнется через месяц-два

Дмитрий Песков сообщил, что вакцинация иностранцев в России начнется через месяц-два Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда в России начнется платная вакцинация иностранных граждан от коронавирусной инфекции.

- В ближайшее время. Это вопрос там месяца-двух наверное. Ну это будет, конечно, оперативно, потому что спрос большой на вакцину, — приводит слова пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин попросил правительство, регионы и представителей бизнеса страны отработать вопросы вакцинации приезжающих на территорию России мигрантов. Он отметил, что много таких специалистов заняты в области торговли.

Позже Михаил Мурашко сообщил, что первыми платно вакцинироваться от коронавируса смогут те иностранцы, которые работают в России. Он добавил, что иностранным гражданам будет предложено сделать прививку вакциной "Спутник Лайт".