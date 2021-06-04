Путин: Мы против распространения оружия массового поражения Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна выступает против распространения в мире оружия массового поражения. Об этом 4 июня глава государства заявил, отвечая на вопрос журналиста из Южной Кореи во время онлайн-встречи с представителями международных информагентств.

- Мы против распространения оружия массового поражения. Все это знают, в том числе наши друзья из Северной Кореи. Но эту проблему решать надо не удушением КНДР, а обеспечением безопасности Северной Кореи. Между прочим, на протяжении предыдущих лет, мы наблюдали позитивные тенденции, в том числе положительную реакцию руководства КНДР, - сказал Путин.

Российский лидер также добавил, что партнеры Северной Кореи, в том числе и США, отказывались от своих шагов, что вызывало негативную реакцию КНДР.

- Мы имеем прямую границу с Северной Кореи, у нас есть инструментарий - трехстороннее сотрудничество, мы готовы работать, это могло бы создать хорошие условия для решения проблемы, - высказал свою позицию глава государства.