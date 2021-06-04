На Украине Германию и Францию обвинили в потере Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Германия и Франция виноваты в потере украинской стороной Крым и должны нести ответственность за возвращение полуострова в состав России.

- Именно эти страны в 2008 году отказали в ПДЧ (план действий по членству в НАТО) Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом, - сказал Данилов на брифинге, трансляцию его выступления велась по украинским телеканалам.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "трех китов" политики по "возвращению" Крыма. По его словам, одним из них является стратегия Киева по "деоккупации" полуострова. Именно она уже была ранее утверждена Советом нацбезопасности и обороны страны.

Следующими "китами" руководитель дипведомства обозначил консолидацию и синергию, последняя из которых будет служить для "восстановления международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета" над Крымом и Севастополем.