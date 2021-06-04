Путин призвал не использовать партнерство стран против других государств Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин считает, что страны не должны выстраивать партнерские отношения, чтобы в дальнейшем выстраивать отношения против других государства. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

- Любое партнерство между странами не должно быть направлено на то, чтобы дружить по принципу "против кого-то". Нужно дружить друг с другом, чтобы добиваться общих целей и решать стоящие перед государствами задачи, - высказал свою позицию российский лидер.

Ранее на ПМЭФ-2021 Путин заявлял, что в течение следующих 30 лет Россия обгонит Европу в борьбе с глобальным потеплением. Уже к 2051 году мы должны выбросить меньше углекислого газа, чем за прошедшие 30 лет. План, как это сделать, правительство разработает до 1 октября.

Также российский лидер анонсировал платную вакцинацию для иностранцев. Правительство до конца месяца должно утрясти все детали.