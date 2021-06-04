Генерал ВВС США рассказал о планах получить первые гиперзвуковые вооружения в 2022-2023 годах Фото: REUTERS

Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют обзавестись первым гиперзвуковым вооружением в 2022-2023 годах. Об этом во время онлайн-встречи с журналистами заявил глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч.

По его словам, речь идет о гиперзвуковых ракетах, которые должны быть произведены по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).

- Мы продолжаем вкладывать средства в ARRW. Мы все еще рассчитываем, что, скорее всего, сможем получить первые достигшие начальной оперативной боевой готовности гиперзвуковые средства в 2022 году или начале 2023 года, - сказал американский военачальник ТАСС.