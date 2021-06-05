В Moody-s подтвердили рейтинг России на инвестуровне "Ваа3" со стабильным прогнозом Фото: Александр КОЦ

Международное рейтинговое агентство Moody-s подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной и национальной валюте на уровне "Baa3".

Прогноз рейтингов - "стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства. Там же отмечается, что краткосрочный рейтинг нашей страны в национальной валюте подтвержден на уровне "Prime-3".

Всего в Moody-s учитывают три основных фактора, которые влияют на решение о подтверждении рейтингов России. Первый из них - устойчивость экономики в условиях пандемии коронавируса. Следующий важный пункт, отмеченный специалистами агентства, очень сильная финансовая позиция России. В частности, здесь речь идет о низком уровне госдолга и наличие резервного фонда, которые обеспечат финансовую гибкость правительству РФ.

Третий фактор Moody-s заключается в уровне подверженности России рискам, связанными с политическими событиями.