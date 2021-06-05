Путин: Россия не собирается никого пугать новыми видами оружия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия не собирается никого пугать своими новыми видами вооружений, но разрабатывает их, как это делают другие страны. Об этом 4 июня заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств на полях саммита ПМЭФ.

Глава государства отметил важность стратегической стабильности. Он также добавил, что РФ в вопросе вооружений "оказалась на шаг впереди".

- Стратегическая стабильность чрезвычайно важна. Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия. Да, мы разрабатываем их и добились определенных результатов и успехов, но все страны, <...> все ведущие военные державы это делают. Просто мы оказались на шаг впереди, - сказала Путин.

Ранее российский лидер заявлял, что РФ выступает против распространения в мире оружия массового поражения. Он также отметил, что решать проблему нужно не удушением КНДР, а обеспечением безопасности Северной Кореи.