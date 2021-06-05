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Общество5 июня 2021 0:52

Российская военнослужащая получила восемь лет колонии за госизмену

Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В России военнослужащую Татьяну Кузьменко, виновной госизмене, по решению суда приговорили к восьми годам колонии с отсрочкой в два года. Об этом сообщиди в пресс-службе Южного окружного суда.

отмечается, что это дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме из-за материалов с грифом "Совершенно секретно". Также известно, что вину в преступлении женщина признала.

- Назначили восемь лет колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста, - приводит слова пресс-секретаря суда Алены Катькало ТАСС.