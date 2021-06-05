В Новосибирске из СИЗО выпустили полицейского, случайно выстрелившего в нарушителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске следователи по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина освободили из-под стражи сотрудника полиции, который случайно выстрелил в голову нарушителю 28 мая. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

- По поручению председателя СК следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении, - сказала она.

Таким образом, 4 июня Александр Гусев, который случайно застрелил при задержании 19-летнего Векила Абдулаева, отпустили из СИЗО.

Ране сообщалось, 28 мая на трассе Сибирь двое сотрудников ГИБДД начали преследовать автомобиль, стекла которого были слишком сильно затонированы. Требование инспекторов об остановке водитель транспортного средства не выполнил. После этого машину задержали в районе рабочего поселка Мошково, в ее салоне находилось трое мужчин. Сотрудники полиции потребовали проследовать в их служебный автомобиль одного из парней, однако после отказа они стали сопровождать мужчину к служебной машине. В ответ на это он примерил физическую силу к сотрудникам полиции. Тем временем другой пассажир авто ударил полицейских и оскорбил их при исполнении.

В результате инцидента инспектор случайно выстрелил в голову одному из нарушителей. от полученных ранения 19-летний парень скончался.