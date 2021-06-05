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Здоровье5 июня 2021 1:55

Помпео заявил о доказательствах утечки коронавируса из лаборатории в Ухане

Также бывший госсекретарь утверждает, что есть информация о том, что перед пандемией в уханьской лаборатории заболели ученые
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Уханьский институт вирусологии вел "военные разработки параллельно с гражданскими исследованиями".

В частности, американский поедставитель считает, что перед началось пандемией коронавируса в уханьской лаборатории заболели ученые. На это, как отмечает Помпео, ссылаясь на данные разведки США, есть "большое количество доказательств" утечки вируса.

- Я могу сказать с уверенностью, что лаборатория занималась деятельностью, связанной с Народно-освободительной армией Китая, - приводит словам экс-госсекретаря Fox News.