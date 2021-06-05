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Здоровье5 июня 2021 2:20

Путин: Россияне смогут более свободно посещать другие страны не раньше сентября

Он также добавил, что было бы неплохо, если европейские регуляторы признали, что люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от вакцинированных препаратами Moderna или Pfizer
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Путин: Россияне смогут более свободно посещать другие страны не раньше сентября

Путин: Россияне смогут более свободно посещать другие страны не раньше сентября

Фото: Иван ВИСЛОВ

Президент России Владимир Путин рассказал, что россияне смогут более свободно посещать другие страны примерно с сентября 2021 года.

По его мнению, к этому времени, скорее всего, уровень иммунитета к новому коронавирусу у граждан РФ будет достигать примерно 60%. Об этом глава государства заявил во время встречи с руководителями мировых информагентств на ПМЭФ.

- Что касается взаимных поездок (между странами), есть ограничения в европейских государствах, есть определенные ограничения и у нас <...> Где-то в сентябре этого года мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения РФ, - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли свои границы для граждан других государств, чтобы остановить активное распространение covid-19. Однако с появлениями вакцин ситуация с авиасообщением и возможностью посещения стран начала меняться.